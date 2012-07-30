Комітет у закордонних справах не підтримав ратифікацію договору про ЗВТ з СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови комітету Тарас Чорновіл, виступаючи з трибуни парламенту.

Він зазначив, що до договору є питання юридичного, політичного та економічного характеру.

«Ми відзначили, що є сумніви з приводу юридичної чистоти підписання (договору – УНІАН). А чи відповідали директиви, які були дані на підписання цього договору, безпосередньо тому тексту, який підписували?», - повідомив Т.Чорновіл.

Також він зазначив відсутність аналізу негативних наслідків ратифікації документа.

«Всі розуміють, що такі угоди завжди компенсуються і позитивом, і негативом», - сказав Т.Чорновіл.

Крім того, він наголосив, що винятки і обмеження вільної торгівлі в договорі істотно перевищують обсяги, які визначені в таких договорах Світовою організацією торгівлі.

Також питання у членів комітету викликає пункт про розгляд спорів в арбітражному суді СНД, оскільки Україна не ратифікувала відповідну угоду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

19 березня 2012 року Президент України В.Янукович заявив, що договір про ЗВТ в рамках СНД буде ратифіковано найближчим часом.