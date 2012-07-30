Опозиція оприлюднила імена кандидатів, які йтимуть за списком (повний список)

15:41, 30 липня 2012
Політика
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Об'єднана опозиція оприлюднила повний список кандидатів в народні депутати, які балотуватимуться за партійним списком у багатомандатному виборчому окрузі від ВО "Батьківщина".

Олександр Турчинов і Арсеній Яценюк під час з`їзду Об`єднаної опозиції «Батьківщина» в Києві. 30 липня

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, до списку увійшли:

1 Тимошенко Юлія Володимирівна

2 Яценюк Арсеній Петрович

3 Гриценко Анатолій Степанович

4 Турчинов Олександр Валентинович

5 Луценко Юрій Віталійович

6 Кириленко В’ячеслав Анатолійович

7 Немиря Григорій Михайлович

8 Соболєв Сергій Володимирович

9 Тарасюк Борис Іванович

10 Томенко Микола Володимирович

11 Княжицький Микола Леонідович

12 Джемілєв Мустафа

13 Кожем’якін Андрій Анатолійович

14 Гриневич Лілія Михайлівна

15 Кириленко Іван Григорович

16 Федорчук Ярослав Петрович

17 Мартиненко Микола Володимирович

18 Луценко Ірина Степанівна

19 Пишний Андрій Григорович

20 Власенко Сергій Володимирович

21 Парубій Андрій Володимирович

22 Кужель Олександра Володимирівна

23 Кубів Степан Іванович

24 Аваков Арсен Борисович

25 Одарченко Юрій Віталійович

26 Оробець Олеся Юріївна

27 Пашинський Сергій Володимирович

28 Абдуллін Олександр Рафкатович

29 Павелко Андрій Васильович

30 Шлемко Дмитро Васильович

31 Забзалюк Роман Омелянович

32 Москаль Геннадій Геннадійович

33 Шевченко Андрій Віталійович

34 Дзендзерський Денис Вікторович

35 Сушкевич Валерій Михайлович

36 Деревляний Василь Тимофійович

37 Князевич Руслан Петрович

38 Денісова Людмила Леонтіївна

39 Фаєрмарк Сергій Олександрович

40 Швець Віктор Дмитрович

41 Іванчук Андрій Володимирович

42 Лук`янчук Руслан Валерійович

43 Бурбак Максим Юрійович

44 Павловський Андрій Михайлович

45 Бондарєв Костянтин Анатолійович

46 Сергієнко Леонід Григорович

47 Сас Сергій Володимирович

48 Сенченко Андрій Віленович

49 Табалов Олександр Миколайович

50 Кравчук Василь Петрович

51 Кальченко Валерій Михайлович

52 Петренко Павло Дмитрович

53 Слюз Тетяна Ярославівна

54 Шкварилюк Володимир Васильович

55 Донець Тетяна Анатоліївна

56 Головко Валерій Анатолійович

57 Данілов Віталій Богданович

58 Скосар Ігор Євгенійович

59 Полочанінов Володимир Геннадійович

60 Кондратюк Олена Костянтинівна

61 Лунченко Валерій Валерійович

62 Немілостівий Віталій Олександрович

63 Стець Юрій Ярославович

64 Дубовой Олександр Федорович

65 Стаднійчук Роман Васильович

66 Мєріков Вадим Іванович

67 Шевчук Олег Борисович

68 Макул Леонід Якович

69 Ледовських Олена Володимирівна

70 Гринів Ігор Олексійович

71 Чубатенко Олександр Миколайович

72 Колганова Олена Валеріївна

73 Богдан Руслан Дмитрович

74 Триндюк Юрій Григорович

75 Заставний Роман Йосипович

76 Семерак Остап Михайлович

77 Ярошенко Олександр Олександрович

78 Прокопчук Юрій Володимирович

79 Мойсик Володимир Романович

80 Петренко Вадим Михайлович

81 Кудлаєнко Сергій Володимирович

82 Крайній Валерій Григорович

83 Ліскі Ігор Іванович

84 Лівінський Михайло Олександрович

85 Волинець Михайло Якович

86 Ткач Роман Володимирович

87 Шкіль Андрій Васильович

88 Болюра Антоніна Володимирівна

89 Єленський Віктор Євгенович

90 Коваль В’ячеслав Станіславович

91 Гримчак Юрій Миколайович

92 Ксенжук Олександр Степанович

93 Шаго Євген Петрович

94 Сидорчук Вадим Васильович

95 Олійник Віктор Степанович

96 Рябека Олександр Григорович

97 Давтян Олександр Саркісович

98 Бабенко Валерій Борисович

99 Ковзель Микола Олегович

100 Подгорний Сергій Петрович

101 Сухомлін Сергій Іванович

102 Лисенко Олександр Миколайович

103 Клочко Микола Олексійович

104 Шевчук Сергій Володимирович

105 Бондаренко Олена Федорівна

106 Урсуленко Олена Борисівна

107 Даневич Микола Володимирович

108 Сочка Олександр Олександрович

109 Старікова Наталія Володимирівна

110 Уколов Віктор Олександрович

111 Чубаров Рефат Абдурахманович

112 Гугнін Едуард Анатолійович

113 Трегубов Юрій Валентинович

114 Підлісний Юрій Теофілович

115 Мунтян Іван Миколайович

116 Боднар Ольга Борисівна

117 Данилишин Іван Ярославович

118 Соколов Михайло Володимирович

119 Малик Ірина Миколаївна

120 Радковський Олег Володимирович

121 Пиза Олександр Зіновійович

122 Білорус Олег Григорович

123 Нерета Олександр Миколайович

124 Костенко Павло Іванович

125 Чеботар Сергій Іванович

126 Пинзеник Павло Васильович

127 Шустік Олена Юріївна

128 Корж Віталій Терентійович

129 Гирля Катерина Олександрівна

130 Єфремова Ірина Олексіївна

131 Тищенко Олег Іванович

132 Башкіров Михайло Михайлович

133 Крулько Іван Іванович

134 Ляшенко Андрій Миколайович

135 Щербаківська Людмила Михайлівна

136 Миколаєнко Володимир Васильович

137 Сташук Віталій Філімонович

138 Кодола Олександр Михайлович

139 Романов Роман Анатолійович

140 Верігіна Ірина Костянтинівна

141 Мепарішвілі Хвича Нодарович

142 Міщенко Сергій Григорович

143 Ягоферов Анатолій Миколайович

144 Скляр Олег Васильович

145 Веліжанський Сергій Костянтинович

146 Куйбіда Василь Степанович

147 Оніщенко Юрій Петрович

148 Максимець Ярослав Володимирович

149 Тріщанович Сергій Валентинович

150 Павличко Дмитро Васильович

151 Онищенко Ганна Володимирівна

152 Шишкіна Еліна Вікторівна

153 Романчук Микола Павлович

154 Стешенко Олександр Миколайович

155 Пісний Василь Михайлович

156 Шишкіна Зоя Леонідівна

157 Єресько Ігор Геннадійович

158 Сторожук Дмитро Анатолійович

159 Арутюнов Гарегін Рафаелович

160 Ільницький Ярослав Васильович

161 Пономаренко Олександр Володимирович

162 Ревуцький Андрій Вікторович

163 Зелінський Микола Здіславович

164 Костюк Ганна Іванівна

165 Левцун Володимир Іванович

166 Пудов Борис Миколайович

167 Чечотка Богдан Романович

168 Потапчук Микола Леонтійович

169 Ландяк Петро Дмитрович

170 Равлюк Андрій Григорович

171 Пєрєдєрій В’ячеслав Григорович

172 Гнаткевич Юрій Васильович

173 Кремень Тарас Дмитрович

174 Давимука Степан Антонович

175 Бурдонос Олександр Юрійович

176 Сушко Роман Васильович

177 Бородін Всеволод Володимирович

178 Горбунов Олександр Володимирович

179 Костишин Володимир Іванович

180 Юрик Тарас Зіновійович

181 Лесков Валерій Олександрович

182 Бойко Олена Петрівна

183 Ліврінц Антон Антонович

184 Драюк Сергій Євсєйович

185 Засанський Володимир Іванович

186 Ладовський Микола Васильович

187 Алєксєєв Ігор Сергійович

188 Гонський Володимир Васильович

189 Пеляк Володимир Степанович

190 Мординський Микола Петрович

191 Галаченко Олександр Олександрович

192 Яремчук Володимир Андрійович

193 Світлик Петро Михайлович

194 Лук`янчук Віктор Володимирович

195 Барський Олександр Леонідович

196 Богославець Тетяна Володимирівна

197 Веселов Сергій Робертович

198 Якимець Дмитро Анатолійович

199 Войтенко Володимир Володимирович

200 Будинський Ростислав Зиновійович

201 Бєлоножко Олег Вячеславович

202 Корх Олег Вікторович

203 Євтушок Сергій Миколайович

204 Курко Ярослав Степанович

205 Малярчук Микола Антонович

206 Кривенко Вадим Валерійович

207 Кожан Олександр Васильович

208 Топчій Павло Сергійович

209 Оверко Володимир Петрович

210 Гоцул Ігор Євгенович

211 Олексієнко Максим Леонідович

212 Пуршага Олександр Іванович

213 Пешко Петро Степанович

214 Романюк Юрій Дмитрович

215 Крисків Ігор Миколайович

216 Репела Петро Йосипович

217 Мельник Олександр Григорович

218 Кравченко Василь Анатолійович

219 Пульний Сергій Миколайович

220 Атерлей Віктор Анатолійович

221 Шевченко Геннадій Миколайович

222 Олійник Анатолій Петрович

223 Пешко Петро Степанович

224 Габай Василь Михайлович

225 Катрич Анатолій Петрович

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