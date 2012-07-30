Опозиція оприлюднила імена кандидатів, які йтимуть за списком (повний список)
Об'єднана опозиція оприлюднила повний список кандидатів в народні депутати, які балотуватимуться за партійним списком у багатомандатному виборчому окрузі від ВО "Батьківщина".
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, до списку увійшли:
1 Тимошенко Юлія Володимирівна
2 Яценюк Арсеній Петрович
3 Гриценко Анатолій Степанович
4 Турчинов Олександр Валентинович
5 Луценко Юрій Віталійович
6 Кириленко В’ячеслав Анатолійович
7 Немиря Григорій Михайлович
8 Соболєв Сергій Володимирович
9 Тарасюк Борис Іванович
10 Томенко Микола Володимирович
11 Княжицький Микола Леонідович
12 Джемілєв Мустафа
13 Кожем’якін Андрій Анатолійович
14 Гриневич Лілія Михайлівна
15 Кириленко Іван Григорович
16 Федорчук Ярослав Петрович
17 Мартиненко Микола Володимирович
18 Луценко Ірина Степанівна
19 Пишний Андрій Григорович
20 Власенко Сергій Володимирович
21 Парубій Андрій Володимирович
22 Кужель Олександра Володимирівна
23 Кубів Степан Іванович
24 Аваков Арсен Борисович
25 Одарченко Юрій Віталійович
26 Оробець Олеся Юріївна
27 Пашинський Сергій Володимирович
28 Абдуллін Олександр Рафкатович
29 Павелко Андрій Васильович
30 Шлемко Дмитро Васильович
31 Забзалюк Роман Омелянович
32 Москаль Геннадій Геннадійович
33 Шевченко Андрій Віталійович
34 Дзендзерський Денис Вікторович
35 Сушкевич Валерій Михайлович
36 Деревляний Василь Тимофійович
37 Князевич Руслан Петрович
38 Денісова Людмила Леонтіївна
39 Фаєрмарк Сергій Олександрович
40 Швець Віктор Дмитрович
41 Іванчук Андрій Володимирович
42 Лук`янчук Руслан Валерійович
43 Бурбак Максим Юрійович
44 Павловський Андрій Михайлович
45 Бондарєв Костянтин Анатолійович
46 Сергієнко Леонід Григорович
47 Сас Сергій Володимирович
48 Сенченко Андрій Віленович
49 Табалов Олександр Миколайович
50 Кравчук Василь Петрович
51 Кальченко Валерій Михайлович
52 Петренко Павло Дмитрович
53 Слюз Тетяна Ярославівна
54 Шкварилюк Володимир Васильович
55 Донець Тетяна Анатоліївна
56 Головко Валерій Анатолійович
57 Данілов Віталій Богданович
58 Скосар Ігор Євгенійович
59 Полочанінов Володимир Геннадійович
60 Кондратюк Олена Костянтинівна
61 Лунченко Валерій Валерійович
62 Немілостівий Віталій Олександрович
63 Стець Юрій Ярославович
64 Дубовой Олександр Федорович
65 Стаднійчук Роман Васильович
66 Мєріков Вадим Іванович
67 Шевчук Олег Борисович
68 Макул Леонід Якович
69 Ледовських Олена Володимирівна
70 Гринів Ігор Олексійович
71 Чубатенко Олександр Миколайович
72 Колганова Олена Валеріївна
73 Богдан Руслан Дмитрович
74 Триндюк Юрій Григорович
75 Заставний Роман Йосипович
76 Семерак Остап Михайлович
77 Ярошенко Олександр Олександрович
78 Прокопчук Юрій Володимирович
79 Мойсик Володимир Романович
80 Петренко Вадим Михайлович
81 Кудлаєнко Сергій Володимирович
82 Крайній Валерій Григорович
83 Ліскі Ігор Іванович
84 Лівінський Михайло Олександрович
85 Волинець Михайло Якович
86 Ткач Роман Володимирович
87 Шкіль Андрій Васильович
88 Болюра Антоніна Володимирівна
89 Єленський Віктор Євгенович
90 Коваль В’ячеслав Станіславович
91 Гримчак Юрій Миколайович
92 Ксенжук Олександр Степанович
93 Шаго Євген Петрович
94 Сидорчук Вадим Васильович
95 Олійник Віктор Степанович
96 Рябека Олександр Григорович
97 Давтян Олександр Саркісович
98 Бабенко Валерій Борисович
99 Ковзель Микола Олегович
100 Подгорний Сергій Петрович
101 Сухомлін Сергій Іванович
102 Лисенко Олександр Миколайович
103 Клочко Микола Олексійович
104 Шевчук Сергій Володимирович
105 Бондаренко Олена Федорівна
106 Урсуленко Олена Борисівна
107 Даневич Микола Володимирович
108 Сочка Олександр Олександрович
109 Старікова Наталія Володимирівна
110 Уколов Віктор Олександрович
111 Чубаров Рефат Абдурахманович
112 Гугнін Едуард Анатолійович
113 Трегубов Юрій Валентинович
114 Підлісний Юрій Теофілович
115 Мунтян Іван Миколайович
116 Боднар Ольга Борисівна
117 Данилишин Іван Ярославович
118 Соколов Михайло Володимирович
119 Малик Ірина Миколаївна
120 Радковський Олег Володимирович
121 Пиза Олександр Зіновійович
122 Білорус Олег Григорович
123 Нерета Олександр Миколайович
124 Костенко Павло Іванович
125 Чеботар Сергій Іванович
126 Пинзеник Павло Васильович
127 Шустік Олена Юріївна
128 Корж Віталій Терентійович
129 Гирля Катерина Олександрівна
130 Єфремова Ірина Олексіївна
131 Тищенко Олег Іванович
132 Башкіров Михайло Михайлович
133 Крулько Іван Іванович
134 Ляшенко Андрій Миколайович
135 Щербаківська Людмила Михайлівна
136 Миколаєнко Володимир Васильович
137 Сташук Віталій Філімонович
138 Кодола Олександр Михайлович
139 Романов Роман Анатолійович
140 Верігіна Ірина Костянтинівна
141 Мепарішвілі Хвича Нодарович
142 Міщенко Сергій Григорович
143 Ягоферов Анатолій Миколайович
144 Скляр Олег Васильович
145 Веліжанський Сергій Костянтинович
146 Куйбіда Василь Степанович
147 Оніщенко Юрій Петрович
148 Максимець Ярослав Володимирович
149 Тріщанович Сергій Валентинович
150 Павличко Дмитро Васильович
151 Онищенко Ганна Володимирівна
152 Шишкіна Еліна Вікторівна
153 Романчук Микола Павлович
154 Стешенко Олександр Миколайович
155 Пісний Василь Михайлович
156 Шишкіна Зоя Леонідівна
157 Єресько Ігор Геннадійович
158 Сторожук Дмитро Анатолійович
159 Арутюнов Гарегін Рафаелович
160 Ільницький Ярослав Васильович
161 Пономаренко Олександр Володимирович
162 Ревуцький Андрій Вікторович
163 Зелінський Микола Здіславович
164 Костюк Ганна Іванівна
165 Левцун Володимир Іванович
166 Пудов Борис Миколайович
167 Чечотка Богдан Романович
168 Потапчук Микола Леонтійович
169 Ландяк Петро Дмитрович
170 Равлюк Андрій Григорович
171 Пєрєдєрій В’ячеслав Григорович
172 Гнаткевич Юрій Васильович
173 Кремень Тарас Дмитрович
174 Давимука Степан Антонович
175 Бурдонос Олександр Юрійович
176 Сушко Роман Васильович
177 Бородін Всеволод Володимирович
178 Горбунов Олександр Володимирович
179 Костишин Володимир Іванович
180 Юрик Тарас Зіновійович
181 Лесков Валерій Олександрович
182 Бойко Олена Петрівна
183 Ліврінц Антон Антонович
184 Драюк Сергій Євсєйович
185 Засанський Володимир Іванович
186 Ладовський Микола Васильович
187 Алєксєєв Ігор Сергійович
188 Гонський Володимир Васильович
189 Пеляк Володимир Степанович
190 Мординський Микола Петрович
191 Галаченко Олександр Олександрович
192 Яремчук Володимир Андрійович
193 Світлик Петро Михайлович
194 Лук`янчук Віктор Володимирович
195 Барський Олександр Леонідович
196 Богославець Тетяна Володимирівна
197 Веселов Сергій Робертович
198 Якимець Дмитро Анатолійович
199 Войтенко Володимир Володимирович
200 Будинський Ростислав Зиновійович
201 Бєлоножко Олег Вячеславович
202 Корх Олег Вікторович
203 Євтушок Сергій Миколайович
204 Курко Ярослав Степанович
205 Малярчук Микола Антонович
206 Кривенко Вадим Валерійович
207 Кожан Олександр Васильович
208 Топчій Павло Сергійович
209 Оверко Володимир Петрович
210 Гоцул Ігор Євгенович
211 Олексієнко Максим Леонідович
212 Пуршага Олександр Іванович
213 Пешко Петро Степанович
214 Романюк Юрій Дмитрович
215 Крисків Ігор Миколайович
216 Репела Петро Йосипович
217 Мельник Олександр Григорович
218 Кравченко Василь Анатолійович
219 Пульний Сергій Миколайович
220 Атерлей Віктор Анатолійович
221 Шевченко Геннадій Миколайович
222 Олійник Анатолій Петрович
223 Пешко Петро Степанович
224 Габай Василь Михайлович
225 Катрич Анатолій Петрович