У Глухові під час стрибка з парашутом загинула 28-річна капітан міліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, відомство перевіряє обставини її загибелі.

Слідчо-оперативна група на чолі з Глухівським міжрайонним прокурором, яка виїжджала на місце події, встановила, що 29 липня, близько 9.00 ранку, жінка, перебуваючи у відпустці, приїхала на аеродром до керівника Глухівського громадського дельтапланерного клубу «Авіакомпанія», щоб уперше стрибнути з парашутом. Після відповідного інструктажу керівник клубу, керуючи власним мотодельтапланом «Т-2М СХ», піднявся на висоту близько 800 метрів. Жінка стрибнула з парашутом, який з невідомих причин не розкрився.

Наразі Конотопська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері проводить перевірку у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України, її проведення прокуратурою області взято на контроль. У ході перевірки вилучено документи на стрибки, а також споряджені парашути, витребувані копії документів, що регламентують діяльність дельтапланерного клубу «Авіакомпанія». За результатами перевірки і проведення низки експертиз буде прийнято відповідне процесуальне рішення.