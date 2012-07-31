Власенко каже, що законом заборонено привозити сьогодні Тимошенко на суд

На цьому у коментарі кореспондентові УНІАН наголосив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, говорячи про можливість доставки екс-прем’єра на сьогоднішнє судове засідання у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України».

«Говорити про те, що ми можемо щось прогнозувати, вкрай важко. Як вони будуть себе поводити, я не знаю. З точки зору закону, звичайно ж, вони не мають ніякого права нічого робити, але наша справа до закону має вкрай слабке відношення», - сказав С.Власенко.

Захисник підкреслив, що Кримінально-процесуальним кодексом України за умови хвороби підсудного передбачено призупинення провадження у справі до його одужання.

«У цій ситуації повинні призупинити провадження у справі до одужання. У нас суддя займається садомазохізмом, у нас суддя переносить (засідання) на тиждень щоразу, а потім говорять, що вона (підсудна Ю.Тимошенко - УНІАН) мільйон разів не з’явилася. Якби переносили справу на кожен день, так вона би ще більше разів не з’явилася», - обурився С.Власенко.

Він підкреслив, що сам факт вивезення Ю.Тимошенко за межі Качанівської виправної колонії для проходження курсу лікування свідчить про наявність в екс-прем’єра хвороби.

«Хто, кого, коли доставляв із лікарні в суд? З лікарні, стаціонару, а не з медчастини СІЗО, припустімо? Ніколи такого не було. Сам факт її перебування в лікарні вже свідчить про те, що в неї серйозне захворювання, якщо вже її вивезли з в’язниці на лікування в лікарню», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Київський районний суд Харкова продовжить слухання кримінальної справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» проти Ю.Тимошенко.

За даними прес-служби Державної пенітенціарної служби України, Ю.Тимошенко відмовилася брати участь у завтрашньому засіданні суду з розгляду справи щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», що заплановане на 31 липня 2012 року».