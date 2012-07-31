Щоб отримати закордонний паспорт, українці ночують в наметах

Щоб отримати бажаний паспорт, людям доводиться займати чергу з ночі і спати у власних автомобілях, чекаючи відкриття центру, повідомляє "Комсомольская правда в Україні".

Так, контент-менеджер Владислав, якому закордонний паспорт потрібен вкрай терміново, приїхав до центру з наметом! У потрібному місці він був уже в 4.30 ранку, першим записався на прийом, встановив під парканом свій намет і благополучно проспав у ньому до відкриття (9.00).

Утім, зайти до центру замало. Усередині людей також чекає кілька черг. Спочатку - черга для реєстрації. Потім - для подачі ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду (зробити копії можна тут же - по 60 копійок за лист). І фініш - черга, щоб сфотографуватися і розписатися.

- Господи, як все це радянські часи нагадує, - поділилася жінка в черзі. - Ніби не паспорт хочу зробити, а дефіцитну ковбасу купити!

У Міжрегіональному центрі про проблему черг знають і вирішити її намагаються: - У день ми приймаємо по 100-150 осіб, 20 з яких проходять через онлайн-реєстрацію. Роботою співробітники завалені з самого ранку, і рук просто не вистачає, - кажуть у центрі. - Ми вже думаємо про те, щоб розширити штат. Адже тоді зможемо обслуговувати ще більше людей.

До речі, в центрі також порадили не чекати пори відпусток, щоб робити закордонний паспорт. Найпростіше подати документи восени і ранньою весною - тоді вистоювати кілометрові черги не доведеться.