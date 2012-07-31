Ющенко думає, що Наша Україна отримає на виборах 10%

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко сказав в коментарі журналістам після з’їзду партії «Наша Україна».

Він пообіцяв, що ближче до Дня Незалежності журналісти зможуть детальніше ознайомитись з програмою партії, а також познайомитись з кандидатами, висунутими, як у загальнонаціональному виборчому округу, так і у мажоритарних округах. При цьому він звернув увагу на те, що в списку немає спортсменів та діячів культури. Він зауважив, що 28 жовтня політичні сили повинні дати політичну відповідь, яким шляхом йтиме країна далі.

У свою чергу голова політради партії Сергій Бондарчук зауважив, що в їхньому списку немає зірок, оскільки парламент - не місце для шоу. На його переконання, у ВР мають працювати професіонали та патріоти. «У нас в списку всі на 100% відповідають цим критеріям», - сказав С.Бондарчук. Він підкреслив, що парламент це місце для щоденної важкої праці. «А зірки нехай розважають народ, а ми будемо на народ працювати», - сказав В.Ющенко.