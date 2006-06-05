«Газпром» натякає, що українцям взимку буде холодно

ВАТ «Газпром» не виключає перебоїв у поставках газу до України і на експорт майбутньою зимою, оскільки НАК «Нафтогаз України» закачує недостатні обсяги газу в підземні сховища.

Про це заявив прес-секретар голови правління ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ у понеділок в ефірі телеканалу РТР.

«Є певні складнощі, які пов`язані з тим, що «Нафтогаз України» в даний час недостатньо газу закачує в підземні сховища. Це може призвести до того, що взимку, коли газ буде затребуваний і в Україні, і в Європі, можуть виникнути проблеми із забезпеченням потреб внутрішнього ринку України, і виконанням контрактів на транзит, які існують в України з Газпромом», - заявив С.КУПРІЯНОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня міністр палива і енергетики України Іван ПЛАЧКОВ заявив, що «Нафтогаз України» до початку опалювального сезону планує закачати в підземні сховища 14 млрд. кубометрів газу. «Плануємо закачати 13,5-14 млрд. кубометрів», - сказав він. Міністр зазначив, що зараз закачування газу відбувається згідно з планом.