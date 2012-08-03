Центрвиборчком зареєстрував списки комуністів
17:58, 03 серпня 2012Політика
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ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до списків КПУ.
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до списку Комуністичної партії України у загальнодержавному виборчому окрузі.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила ЦВК на своєму сьогоднішньому засіданні.
Усього до виборчого списку КПУ входить 214 кандидатів.
Також ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати від Комуністичної партії України, висунутих нею в одномандатних виборчих округах.
Всього - 225 кандидатів від КПУ в одномандатних округах.
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