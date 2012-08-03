Центрвиборчком зареєстрував списки комуністів

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати, включених до списку Комуністичної партії України у загальнодержавному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила ЦВК на своєму сьогоднішньому засіданні.

Усього до виборчого списку КПУ входить 214 кандидатів.

Також ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати від Комуністичної партії України, висунутих нею в одномандатних виборчих округах.

Всього - 225 кандидатів від КПУ в одномандатних округах.