Кандидат від опозиції нічого не знає про побиття, в якому його звинуватили

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Донецького відділення Об'єднаної опозиції «Батьківщина», В.Деркача несподівано для нього було викликано на допит у Пролетарське районне відділення міліції м. Донецька.

«Я не розумію, в чому мене намагаються звинуватити. – заявив В. Деркач. – Начебто я когось побив, але перед іконами можу присягнутися, що нічого подібного не було. Проте на моє ім'я і ім'я моєї дружини одержана повістка, в якій нас викликають до начальника Пролетарського РВВС».

За словами кандидата в народні депутати, підвищений інтерес правоохоронців до нього пов'язаний з його політичною діяльністю і «з бажанням представляти опозиційні сили в одному з мажоритарних округів Донецька».

У свою чергу в прес-службі Донецького міськвідділу міліції підтвердили, що В.Деркач був повісткою викликаний у Пролетарський райвідділ міліції для дачі пояснень, але абсолютно з об'єктивної причини.

«Підставою до виклику послужила заява жителя м. Донецька про завдання йому тілесних ушкоджень. Зараз проводиться дослідча перевірка за заявою», що надійшла, - пояснили в міліції.