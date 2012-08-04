За критику Партії регіонів сільським підприємцям розгромили торгову ятку

Як повідомив УНІАН сам підприємець, «група невідомих під'їхала до його будинку на білому мікроавтобусі «Фольксваген» без номерів і почала розбивати залізними ломами торгову ятку і стільці, що стояли поряд з ним».

Господареві, який вийшов з будинку, зловмисники безпосередньо пригрозили: «Якщо виступатимеш в селі проти «регіоналів», приїдемо вночі і знищимо всю твою сім'ю».

Як зазначив В.Назаренко, для односельців не є секретом, що він - прихильник опозиційних політичних сил.

«Проте це моє конституційне право - підтримувати і голосувати на виборах, наприклад, за кандидатів Об'єднаної опозиції і піддавати критиці Партію регіонів, активісти якої агітують людей в селі голосувати за цю політичну силу», - зауважив підприємець.

За його словами, недавно до нього підійшла директор місцевої школи, родичка сільського голови, і зажадала, щоб він вступав до лав Партії регіонів: «А не вступите – не дамо в селі працювати».

«І буквально за кілька днів через мене попередили знайомі, - сказав В.Назаренко, - що один з керівників Комінтернівської райдержадміністрації також повторив: «цей підприємець жити в Старих Шомполах не буде».

Коментуючи на прохання УНІАН цю ситуацію в Комінтернівському РВВС лаконічно заявили: «Заяву потерпілих з села Старі Шомполи нами зареєстровано, вживаються заходи щодо розшуку групи зловмисників».