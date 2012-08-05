У Києві розклеїли стікери «365 днів в неволі. Вона не зломлена, а ти?»

Сьогодні, в день річниці арешту лідера «ВО «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, в усіх районах Києва з’явилися стікери з її зображенням і написом: «365 днів в неволі. Вона не зломлена, а ти?».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», стікери можна побачити біля станцій метро, на зупинках громадського транспорту, у підземних переходах, на майданчиках біля супермаркетів та торговельних центрів.

За інформацією прес-центру Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», це акція на підтримку «незаконно» засудженої Ю.Тимошенко.

«Ми хотіли привернути увагу киян до цієї сумної дати, адже наш лідер вже 365 днів незаконно перебуває у жорстоких умовах примусового утримання: Лук’янівське СІЗО, Качанівська колонія, лікарня «Укрзалізниці». І все ж таки система її не зламала», - сказали у штабі.

До масштабного розклеювання стікерів було залучено більше ніж 300 активістів, які працювали в ніч з суботи на неділю. Найбільше охоплена центральна частина міста.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко заарештували 5 серпня 2011 року під час розгляду у Печерському райсуді Києва так званої "газової" справи через те, що нібито "системно перешкоджала встановленню істини, порушувала порядок судового засідання, не виконувала розпорядження головуючого, свідомо затягувала процес, висловлювала неповагу до суду, а також до свідка", яким на той час виступав чинний прем'єр-міністр Микола Азаров.

11 жовтня 2011 року суддя Печерського районного суду Родіон Кірєєв засудив Ю.Тимошенко до 7 років ув'язнення без подальшого права протягом трьох років обіймати державні посади, а також задовольнив цивільний позов НАК "Нафтогаз України" щодо виплати Ю.Тимошенко компенсації збитків у розмірі 1,516 млрд грн, завданих компанії внаслідок підписання газових контрактів у січні 2009 року.

Перед Новим 2012 роком Ю.Тимошенко перевезли для відбування покарання у Качанівську виправну колонію у Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу). Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».