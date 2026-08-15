'Фламінго' могли рознести найвужче 'гирло' космічної програми РФ, - Defense Express

Про ураження підприємства свідчать відео, які публікують місцеві жителі. Водночас влада повідомила про ураження неназваного промислового об'єкта.

Сили оборони України в ніч на 15 серпня завдали серії далекобійних ударів по військових об'єктах Росії. За попередньою та поки неофіційною інформацією, однією з цілей став ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі – ключове підприємство російської космічної галузі, пише Defense Express.

Близько 4:00 за місцевим часом у Самарській області оголосили ракетну небезпеку. Приблизно о 3:40 місцеві джерела повідомили про звук прольоту літального апарата, потужний вибух і масштабну пожежу.

На деяких відео можна припустити, що було здійснено два пуски. Цю версію опосередковано підсилює публікація головного конструктора компанії Fire Point Дениса Штілермана, який показав кадри запуску двох крилатих ракет PF-5 "Фламінго".

Відео дня

За одним із доступних знімків дослідники намагаються визначити точне місце влучання. Попередньо воно може відповідати території ракетно-космічного центру "Прогрес". Водночас остаточно підтвердити масштаби ураження можна буде після появи супутникових знімків.

Чому "Прогрес" є важливою ціллю

РКЦ "Прогрес" виробляє ракети-носії сімейства "Союз", зокрема "Союз-2.1б". Саме за допомогою цих ракет Росія вже двічі виводила на орбіту супутники "Рассвет", які мають стати основою російського аналога супутникової системи Starlink.

Водночас "Союз-2.1б" використовується і для запуску інших російських військових супутників. Тому серйозне пошкодження підприємства потенційно може вплинути одразу на кілька космічних програм РФ.

Підприємство розташоване на території авіаційного заводу "Авіакор" у Самарі. Це фактично єдиний великий виробничий комплекс із цехів загальною довжиною близько 1 кілометра, де проходять різні етапи виготовлення ракет-носіїв "Союз".

Попередньо передбачається, що удар міг припасти на західну частину комплексу, де відбуваються фінальні етапи виробництва. Якщо це підтвердиться, могли бути пошкоджені не лише виробничі потужності та обладнання, а й ракети-носії, які перебували на різних стадіях складання.

Росія може залишитися без можливості швидко запускати супутники

Після початку повномасштабної війни Росія здійснювала приблизно 6–8 запусків "Союз-2.1б" на рік. Їх використовували для різних космічних програм, зокрема для запуску супутників Міністерства оборони РФ.

Якщо масштаби пошкоджень "Прогресу" виявляться значними, Росія може зіткнутися з серйозними проблемами з подальшими космічними запусками. У такому разі в її розпорядженні залишаться вже виготовлені ракети, доставлені на космодроми, яких може бути лише кілька.

Альтернативою є ракети сімейства "Ангара", які виробляють в Омську на заводі "Політ". Однак їхні темпи запусків поки значно нижчі: з 2022 року Росія здійснила лише дев'ять запусків "Ангари" – дві важкі "Ангара-А5" і сім легких "Ангара-1.2".

Удари по Росії 15 серпня - головні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони під ранок 15 серпня ракетами FP-5 "Фламінго" уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогрес" у Самарі.

РКЦ "Прогресс - одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Центр розробляє та виробляє ракети-носії середнього класу, зокрема сімейства "Союз-2", а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм.

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