У наметовому містечку виставили 365 фото до річниці з дня арешту Тимошенко

У Києві в наметовому містечку опозиції на Хрещатику відкрилася фото-виставка, присвячена річниці перебування в ув’язненні лідера «ВО «Батьківщини», екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», до експозиції увійшли 365 фотографій з хронології протистояння незаконному судочинству та боротьбі опозиційних сил з репресивним апаратом влади.

«Юлія Тимошенко – приклад незламності й мужності, політик світової величини. Її ім’я можна ставити поруч з іменами таких видатних жінок-політиків сучасності як президент Індії Пратібха Патіль, президент Литви Даля Грібауйскайте, канцлер Німеччини Ангела Меркель чи держсекретар США Хіларі Клінтон», - заявив на брифінгу у наметовому містечку народний депутат, керівник столичного штабу опозиції Юрій Одарченко.

За його словами, сьогодні Ю.Тимошенко засуджена до 7 років позбавлення волі, але це не позбавляє її впливу на політичні процеси як в Україні, так і світі.

Також Ю.Одарченко зазначив, що фотовиставка має нагадати українцям «про існуючий в державі політичний терор, політичні репресії та політичних в’язнів».

«На світлинах не тільки знайомі обличчя знаних політиків, але й обличчя звичайних, небайдужих людей; не тільки масові акції протету проти Януковича, але й будні постійної роботи у наметовому містечку, Верховній Раді, партійних офісах. Звичайно, ця виставка є подякою всім людям, депутатам, активістам, нашим симпатикам, які були з Юлею цей важкий рік, і залишаються з нами», - додав депутат.

Біля входу до Печерського суду у небо опозиціонери випустили 365 голубів. Як пояснили у штабі, по птаху за кожний день, проведений Ю.Тимошенко в неволі.

Для виставки використані світлини з архівів ВО «Батьківщина» та Київського осередку партії. Експозиція знаходитиметься у наметовому містечку протягом місяця.