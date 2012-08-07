Скандал у Лаврі: На Прокаєву подали до суду

Гендиректор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторія Ліснича подала до суду на свого колишнього заступника Владу Прокаєву за наклеп.

Про це вона заявила в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

"Так, я подала заяву до суду. Правоохоронні органи ведуть розслідування. Вона оббрехала мене і Михайла Андрійовича (йдеться про міністра культури Михайла Кулиняка - УНІАН). А це найсправжнісінька брехня і наклеп, і це карається законодавством України. Три роки за оббріхування", - заявила В.Ліснича.

Вона також зазначила, що "у Прокаєвої є позитивні якості, хоч вона мене облила брудом”. “Але я людина, яка служить у святому місці, тому не можу говорити неправду. Є у неї такі якості, хватка ділова, а людський фактор не спрацював", - додала гендиректор.

На запитання, чому В.Ліснича взяла В.Прокаєву на роботу попри сумнівні епізоди в біографії, зокрема, зйомку у журналі Playboy, вона відповіла: "Я цієї інформації не знала. Я її спитала, чому ви не сказали, що ви знімались у Playboy. А вона мені тоді відповіла: "Яке це має значення, це лише красиві люди мають можливість зніматись у Playboy. Я змінилась, раніше у мене така була ситуація, тепер інакша".

При цьому гендиректор Києво-Печерського заповідника додала: "В принципі, Марію Магдалину теж Ісус простив. Але після цих скандалів ми з нею розстались…".

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня В.Прокаєва заявила, що за призначення на посаду заступника гендиректора з міжнародного співробітництва Києво-Печерського заповідника дала 50 тис. доларів хабара. "Я можу сказати конкретно, що генеральний директор взяла у мене хабар у розмірі 50 тисяч доларів - за мою посаду. Особисто для міністра!" – заявила вона. У відповідь директор заповідника В.Ліснича заявила, що подасть судовий позов до В.Прокаєвої за наклеп. У свою чергу міністр культури М.Кулиняк стверджує, що не отримував хабара. "Жодних грошей ні від Вікторії Миколаївни, ні від, тим більше, Влади Прокаєвої я не отримував", – сказав він. При цьому М.Кулиняк додав, що не має наміру позиватися до керівниць заповідника і сподівається, що в Генпрокуратурі відреагують на цю ситуацію.

2 серпня Генеральна прокуратура доручила Міністерству внутрішніх справ провести ретельну перевірку публічних заяв В.Прокаєвої про те, що вона передала хабар.