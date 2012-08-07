Головлікар лікарні Тимошенко підтвердив можливість проведення відеоконференції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у медичному закладі сказав головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниця» Михайло Афанасьєв.

Він зазначив, що таку відповідь керівництво лікарні дало на відповідний запит Київського районного суду Харкова, який слухає справу ЄЕСУ стосовно Ю.Тимошенко.

«Був лист від Київського районного суду про можливість проведення. Ми відповідаємо, що так, тобто позитивно», - сказав М.Афанасьєв.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 14 серпня.

Суддя, зокрема, постановив з’ясувати можливість проведення цього судового процесу у режимі відеоконференції.

У свою чергу захисники Ю.Тимошенко Сергій Власенко та Олександр Плахотнюк наголосили на тому, що чинне законодавство не передбачає проведення відеоконференції під час судового процесу у кримінальній справі.

«Чинним законодавством України не передбачена відеоконференція під час судового розгляду у кримінальному процесі», - сказав С.Власенко. Він висловив вимогу захисту екс-прем’єра призупинити провадження у справі до одужання підсудної.