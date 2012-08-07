Начальник колонії каже, що Тимошенко з лікарні не забиратимуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Качанівській колонії заявив журналістам начальник виправного закладу Іван Первушкін, коментуючи заяву захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка про можливе найближчим часом етапування екс-прем’єра у колонію.

«Для того, щоб вивезти, необхідно висновок лікарів про те, що Ю.Тимошенко здорова. У мене такої інформації немає, а значить, немає і підстав для перевезення», - сказав І.Первушкін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 серпня, С.Власенко заявив, що Ю.Тимошенко силоміць планують вивезти з лікарні, де вона проходить курс реабілітації.

Він наголосив, що, за його даними, вивезення відбудеться найближчим часом, можливо, сьогодні.

«Із джерел в СБУ і в Генпрокуратурі ми отримали абсолютно чітку інформацію, що найближчим часом, можливо, сьогодні, Юлію Тимошенко силоміць вивезуть з лікарні «Укрзалізниця», - сказав С.Власенко.

За його словами, це буде зроблено всупереч всім рекомендаціям німецьких та українських лікарів для того, щоб «притягнути Ю.Тимошенко на судове засідання» і отримати другий вирок екс-прем’єру до розгляду справи Ю.Тимошенко у Європейському суді з прав людини.