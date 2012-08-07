Драч: Янукович занепокоєний ситуацією навколо "мовного закону"

Про це сказала архітектор та громадсько-політичний діяч Лариса Скорик після завершення зустрічі Президента України Віктора Януковича з представниками наукової та творчої інтелігенції, повідомляє прес-служба глава держави.

«Закон має бути вдосконалений. Там є деякі речі, які потрібно просто вдосконалити. Потрібно захищати мови меншин, але без ущемлення статусу та розвитку української мови», - наголосила Л.Скорик.

Водночас вона зазначила, що багатомовність є великим багатством України, яке наша держава не має права втрачати. «Це дуже велика річ, але як ми це зробимо - це в жодному випадку не може йти на шкоду розвитку української державної мови», - сказала Л.Скорик.

Поет, член Громадської гуманітарної ради Іван Драч у свою чергу додав, що під час зустрічі, яка проходила в робочій атмосфері, він побачив стурбованість Президента тим, що робиться в Україні.

«Отой вал, який іде з Верховної Ради, - комусь треба було стати супроти нього. Єдиний, хто може стати супроти цього, - це Президент Янукович. Вперше стурбованість щодо української мови входить у якесь нормальне робоче русло», - зазначив І.Драч.