Драч: Янукович занепокоєний ситуацією навколо "мовного закону"
Закон про засади державної мовної політики, прийнятий Верховною Радою, слід вдосконалити, оскільки захищати мови меншин потрібно без ущемлення статусу української мови.
Про це сказала архітектор та громадсько-політичний діяч Лариса Скорик після завершення зустрічі Президента України Віктора Януковича з представниками наукової та творчої інтелігенції, повідомляє прес-служба глава держави.
«Закон має бути вдосконалений. Там є деякі речі, які потрібно просто вдосконалити. Потрібно захищати мови меншин, але без ущемлення статусу та розвитку української мови», - наголосила Л.Скорик.
Водночас вона зазначила, що багатомовність є великим багатством України, яке наша держава не має права втрачати. «Це дуже велика річ, але як ми це зробимо - це в жодному випадку не може йти на шкоду розвитку української державної мови», - сказала Л.Скорик.
Поет, член Громадської гуманітарної ради Іван Драч у свою чергу додав, що під час зустрічі, яка проходила в робочій атмосфері, він побачив стурбованість Президента тим, що робиться в Україні.
«Отой вал, який іде з Верховної Ради, - комусь треба було стати супроти нього. Єдиний, хто може стати супроти цього, - це Президент Янукович. Вперше стурбованість щодо української мови входить у якесь нормальне робоче русло», - зазначив І.Драч.