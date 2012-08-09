Члена "Батьківщини" виключили за самовисування

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив на прес-конференції у Рівному народний депутат України, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Юрій Прокопчук.

За його словами, таке рішення було прийнято на засіданні бюро обласної парторганізації, яке відбулося перед прес-конференцією.

Як пояснив Ю.Прокопчук, О.Данильчука, який у 2005-2010 рр. був головою облради, виключено з лав партії через порушення партійної дисципліни, пов’язаної з його участю у наступних парламентських виборах.

Зокрема, кілька днів тому О.Данильчук як самовисуванець зареєструвався кандидатом у народні депутати по одному з мажоритарних округів Рівненщини всупереч партійній позиції, сказав Ю.Прокопчук.

За його словами, на партійному з'їзді у Києві по цьому округу було висунуто від ВО «Батьківщина» іншого претендента – керівника фракції «Батьківщини» в обласній раді Миколу Кучерука, кандидатура якого була узгоджена і проголосована делегатами з’їзду.

"Рішення з’їзду було таке, як я озвучив, - про підтримку зовсім іншого кандидата. Якщо Данильчук із цим рішенням не погодився і прийняв своє особисте - це його право. Але він не може іти на вибори ні за підтримки ВО "Батьківщина", ні взагалі якось позиціонувати себе з партією. Саме тому за порушення рішення з’їзду Олександр Данильчук був виключений із партії ВО "Батьківщина", - зазначив Ю.Прокопчук.