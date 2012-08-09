Чоловік Тимошенко прокоментував заяву «талановитого виконавця «Мурки»

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві О.Тимошенка.

“Дії влади та Генеральної прокуратури України не піддаються вже ніякому розумному поясненню… Влада та її опричники в особі Кузьміна, Хорошковського, Льовочкіна під диригенством Януковича вдаються до нових фальшувань та істерії”, - переконаний О.Тимошенко.

За його словами, владі нічого іншого не залишилося, як сказати, що вони порушили ще одну справу за заподіяння тілесних пошкоджень працівнику колонії.

“Напевно, наш кристально чесний прокурор, борець за абсолютну справедливість і талановитий виконавець «Мурки» мав на увазі факт звірячого вивезення та насильницького транспортування Юлії Тимошенко із харківської колонії в клініку нібито для проведення медичного огляду”, - припустив чоловік екс-прем’єра.

О.Тимошенко підкреслив, що людині зі здоровим глуздом незрозуміло, як може маленька тендітна жінка завдати побоїв здоровому чоловіку, а їх там було троє, які загортали її в простирадло, тримали і скручували руки, щоб відвезти на обстеження.

О.Тимошенко звернувся до урядів країн світу з проханням зупинити безглуздя, яке відбувається в Україні, й захистити Ю.Тимошенко.

“Ви вже рік спостерігаєте за тим, що твориться в Україні і думаєте, що Янукович одумається. …. Він розуміє тільки силу і тиск, а також санкції й арешти рахунків”, - переконаний чоловік екс-прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю газеті «Сегодня» повідомив, що проти Ю.Тимошенко було порушено кримінальну справу за фактом завдання тілесних ушкоджень співробітнику слідчого ізолятора під час виконання ним службових обов'язків.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки "Шаріте".