ЗМІ: Новий Митний кодекс спростив життя імпортерам китайських товарів

Про це ZN.UA розповіло джерело в посольстві Китаю.

«Можливо, це завдяки тому, що посольство вело дискусію на вищому рівні з Держмитслужбою. Можливо, завдяки ще якимось факторам», - констатує китайський дипломат.

Говорячи про кількість скарг підприємців на роботу українських митників у питанні визначення митної вартості (власне, про претензії щодо прагнення її збільшити), співрозмовник констатував, що скарг стало менше.

У посольстві КНР в неофіційних коментарях визнали, що факти заниження декларованої вартості товарів можуть мати місце, але закликають не переоцінювати їх масштаби. За словами співрозмовника, особливо довірчих відносин між більшістю українських і китайських підприємців немає.

«Через відсутність довірчих відносин говорити про готовність китайських підприємців сприяти чи не кожному партнеру в заниженні собівартості є перебільшенням. Потрібно враховувати, що в Китаї влада уважно стежить за експортними операціями, тому можливостей для того, щоб "малювати зі стелі" параметри собівартості як мінімум небагато», - підкреслив він.

Нагадаємо, що ще в квітні, до набуття чинності Митного кодексу робота української митниці викликала у Китаю великі нарікання. Китайці звинувачували відомство в необгрунтованому завищенні митних зборів. Українська сторона, навпаки, відзначала заниження митної вартості підприємців, які працюють з китайськими товарами.