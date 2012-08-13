ЗМІ: Новий Митний кодекс спростив життя імпортерам китайських товарів
Після того, як новий Митний кодекс набув чинності, зокрема, норми про спрощення контролю декларованої вартості ввезених товарів, китайські підприємці стали менше скаржитися на роботу української митниці.
Про це ZN.UA розповіло джерело в посольстві Китаю.
«Можливо, це завдяки тому, що посольство вело дискусію на вищому рівні з Держмитслужбою. Можливо, завдяки ще якимось факторам», - констатує китайський дипломат.
Говорячи про кількість скарг підприємців на роботу українських митників у питанні визначення митної вартості (власне, про претензії щодо прагнення її збільшити), співрозмовник констатував, що скарг стало менше.
У посольстві КНР в неофіційних коментарях визнали, що факти заниження декларованої вартості товарів можуть мати місце, але закликають не переоцінювати їх масштаби. За словами співрозмовника, особливо довірчих відносин між більшістю українських і китайських підприємців немає.
«Через відсутність довірчих відносин говорити про готовність китайських підприємців сприяти чи не кожному партнеру в заниженні собівартості є перебільшенням. Потрібно враховувати, що в Китаї влада уважно стежить за експортними операціями, тому можливостей для того, щоб "малювати зі стелі" параметри собівартості як мінімум небагато», - підкреслив він.
Нагадаємо, що ще в квітні, до набуття чинності Митного кодексу робота української митниці викликала у Китаю великі нарікання. Китайці звинувачували відомство в необгрунтованому завищенні митних зборів. Українська сторона, навпаки, відзначала заниження митної вартості підприємців, які працюють з китайськими товарами.