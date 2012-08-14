Третьяков: Посаду голови КМДА потрібно ліквідувати

10:12, 14 серпня 2012
Політика
850 0

Народний депутат Олександр Третьяков вважає, що столичний  мер має отримувати мінімум 51% голосів виборців.

Олександр Третьяков, фото прес-служби

Посаду голови Київської міської адміністрації потрібно скасувати, а вибори мера столиці проводити в два тури. Таку думку висловив в інтерв'ю УНІАН опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується по мажоритарному округу № 218 у Києві шляхом самовисування.

«Я переконаний, що в Києві має діяти самоврядування, тому посаду голови КМДА потрібно ліквідувати. А вибори міського голови повинні проходити в  два тури, щоб виключити можливість перемоги за допомогою технологій, - заявив Третьяков. - Ось коли мер отримає мінімум 51% голосів киян, тоді він стане справжнім мером. 20% - це не вибір киян. У парламенті я буду відстоювати цю точку зору».

Крім того, О.Третьяков відзначив важливість публічної звітності міської влади перед киянами, а також прозорості формування тарифів на послуги ЖКГ.

«Мер обов'язково повинен надавати публічний звіт про використання бюджетних коштів. Найкраще в прямому ефірі на телебаченні, - вважає він, - Необхідно також прийняти ряд важливих рішень, що стосуються питання тарифів. Потрібно зупинити їх зростання, зробити так, щоб жителі столиці чітко розуміли, звідки беруться ці цифри».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter