Третьяков: Посаду голови КМДА потрібно ліквідувати

Посаду голови Київської міської адміністрації потрібно скасувати, а вибори мера столиці проводити в два тури. Таку думку висловив в інтерв'ю УНІАН опозиційний депутат Олександр Третьяков, який балотується по мажоритарному округу № 218 у Києві шляхом самовисування.

«Я переконаний, що в Києві має діяти самоврядування, тому посаду голови КМДА потрібно ліквідувати. А вибори міського голови повинні проходити в два тури, щоб виключити можливість перемоги за допомогою технологій, - заявив Третьяков. - Ось коли мер отримає мінімум 51% голосів киян, тоді він стане справжнім мером. 20% - це не вибір киян. У парламенті я буду відстоювати цю точку зору».

Крім того, О.Третьяков відзначив важливість публічної звітності міської влади перед киянами, а також прозорості формування тарифів на послуги ЖКГ.

«Мер обов'язково повинен надавати публічний звіт про використання бюджетних коштів. Найкраще в прямому ефірі на телебаченні, - вважає він, - Необхідно також прийняти ряд важливих рішень, що стосуються питання тарифів. Потрібно зупинити їх зростання, зробити так, щоб жителі столиці чітко розуміли, звідки беруться ці цифри».