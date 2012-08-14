Тимошенко написала вже 5 відмов від участі у відеоконференції

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко вважає незаконним рішення суду про перенесення розгляду справи щодо діяльності ЄЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, позицію захисту висловив на брифінгу адвокат Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Суддя оголосив заздалегідь написане рішення. Його не цікавить думка сторін», - заявив С.Власенко. На його думку, це пов’язано з черговим відкладенням касації Ю.Тимошенко у газовій справі.

Торкаючись сьогоднішнього рішення суду, він нагадав, що Ю.Тимошенко написала вже 5 відмов від участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а сьогодні суддя оголосив про те, що йому потрібна ще й шоста відповідь екс-прем’єра.

За словами С.Власенка, це не має ніякого відношення до юриспруденції. «Це чисто сконденсована політика, яка має на меті усунути політичного конкурента з політичного життя», - заявив він.

С.Власенко також зазначив, що Ю.Тимошенко готова брати участь у засіданнях суду, але після одужання. При цьому він висловив думку, що прохання німецьких лікарів дати Ю.Тимошенко вісім тижнів на одужання не виконується.

Він також звинуватив суд у обмеженні прав адвокатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 серпня, Київський районний суд Харкова переніс розгляд справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергосистеми України» на 11 вересня.

Суддя Костянтин Садовський зазначив, що суд задовольнив прохання прокурорів звернутися до Ю.Тимошенко, щоб вона дала згоду на проведення судової відеоконференції.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.