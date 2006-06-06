Сирія хоче українські яйця за пільговими цінами?

Сирія просить в України преференцій на експорт продукції агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на відкритті четвертого засідання спільної українсько-сирійської міжурядової комісії з питань торгово-економічної співпраці співголова сирійської частини комісії, міністр фінансів Сирії Мохаммед АЛЬ-ХУСЕЙН.

«Ми хотіли б одержати преференції на експорт продукції агропромислового комплексу», - сказав він. Міністр фінансів Сирії зазначив, що минулого року під час перебування в Україні на зустрічі з тодішнім прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО він уже порушував це питання і отримав обіцянку в наданні пільг, проте досі ці пільги так і не надані. При цьому міністр фінансів Сирії підкреслив, що це питання є особливо важливим для Сирії з урахуванням її негативного сальдо торгівлі з Україною.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, обсяг двосторонньої торгівлі товарами і послугами за 2005 рік склав 727,5 млн. доларів США з позитивним сальдо для української сторони в 670 млн. доларів.