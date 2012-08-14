Організатори «плюшевого десанту» бояться їхати на допит до Мінська
Шведські пілоти, які перетнули кордон Білорусії на легкомоторному літаку, заявляють, що не приїдуть до Мінська на допит.
Таку позицію шведи пояснюють побоюванням за свою свободу у відкритому листі, повідомляє РИА Новости.
У листі вони також нагадали, що хотіли раніше провести подібну зустріч у посольстві Швеції в Мінську, однак через закриття дипмісії це стало неможливим.
"Ми хотіли б обговорити місце, де ми можемо зустрітися. Ми планували, що таким місцем могло бути посольство Швеції в Мінську. Але ви вигнали нашого посла і закрили посольство ...", - йдеться в листі.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня білоруський кордон непомітно для ППО перетнув легкомоторний шведський літак. Над Івенцом та околицями Мінська з літака були скинуті плюшеві ведмеді з плакатами на підтримку свободи слова в Білорусі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко зняв з посад голову Держпогранкомітету генерал-майора Ігоря Рачковського і командувача ВПС і військами ППО Збройних сил Білорусі генерал-майора Дмитра Пахмелкіна.
Послові Швеції в Білорусі Стефану Ерікссону офіційний Мінськ не продовжив акредитацію і він був змушений залишити країну.