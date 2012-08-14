Організатори «плюшевого десанту» бояться їхати на допит до Мінська

Таку позицію шведи пояснюють побоюванням за свою свободу у відкритому листі, повідомляє РИА Новости.

У листі вони також нагадали, що хотіли раніше провести подібну зустріч у посольстві Швеції в Мінську, однак через закриття дипмісії це стало неможливим.

"Ми хотіли б обговорити місце, де ми можемо зустрітися. Ми планували, що таким місцем могло бути посольство Швеції в Мінську. Але ви вигнали нашого посла і закрили посольство ...", - йдеться в листі.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня білоруський кордон непомітно для ППО перетнув легкомоторний шведський літак. Над Івенцом та околицями Мінська з літака були скинуті плюшеві ведмеді з плакатами на підтримку свободи слова в Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зняв з посад голову Держпогранкомітету генерал-майора Ігоря Рачковського і командувача ВПС і військами ППО Збройних сил Білорусі генерал-майора Дмитра Пахмелкіна.

Послові Швеції в Білорусі Стефану Ерікссону офіційний Мінськ не продовжив акредитацію і він був змушений залишити країну.