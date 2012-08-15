Херсонський губернатор не вірить, що масштабну пожежу в лісі влаштував пастух

Як передає кореспондент УНІАН, про це херсонський губернатор заявив сьогодні на брифінгу після колегії Херсонської ОДА.

«Завжди хто винен – стрілочник. Потрібно ж завжди знайти крайнього. Є й інші версії. Це ще не остаточне рішення про те, хто винен. Я схиляюся до того, що це була спланована акція. Однозначно», - сказав губернатор.

На тему: Є підозрюваний у підпалі херсонських лісів

Він уточнив, що на спланований підпал указує характер виникнення пожеж.

«Ось давайте проаналізуємо: спалахує ліс у Великокопанівському лісництві. Ми кидаємо туди всі сили, всі, які є, оскільки велика площа займання. Буквально за 2 години, коли ми влізли в ліс, почали гасити, спалахує в іншому місці. У ще більшому масштабі. Ось подумайте, цим лісам по 40-50 років, і весь цей час чомусь вони так не горіли. Адже теж бували складні погодні умови. Ліс, сьогодні, це - великий бізнес», - зазначив губернатор.

При цьому М.Костяк пообіцяв, що контролюватиме вирубування лісу, що згорів, і не дозволить комусь нажитися на його реалізації.

«Я виїжджав у ліс і дивився. Не всі дерева згоріли. Подекуди кора і листя обгоріли, але дерево живе. Тому, я впевнений, мінімум 30% лісу на території згарищ збереглося. Але перевіряти, скільки там живого лісу, ми доручимо не лісникам. Є у нас інститут лісового господарства. Його керівник - депутат Херсонської обласної ради (Віктор Шевчук, директор Державного підприємства "Степовий філіал УКРНДІЛГА" – УНІАН). Створимо робочу групу. Вони виїдуть в ліс, проаналізують і потім скажуть, що можна рубати, а що - ні», - заявив губернатор.Є підозрюваний у підпалі херсонських лісів

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Як повідомляв УНІАН, 13 серпня прем'єр Микола Азаров заявив, що масштабні лісові пожежі в Херсонській області виникли через халатність працівників Державного агентства лісових ресурсів, які не вжили своєчасно необхідних заходів для попередження стихійного лиха.

Довідка УНІАН, 9 серпня на території Корсунського і Великокопанівського лесничеств в Цюрупінському районі Херсонської області виникли лісові пожежі, які через сильні пориви вітру, суху і спекотну погоду швидко розповсюджувалися, і до кінця дня досягли площі окремими вогнищами, орієнтовно, 1000 і 500 га. Пожежі були ліквідовані 11 серпня.

Під час гасіння вогню одержали опіки різного ступеня тяжкості два ліквідатори.

За фактом лісових пожеж у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу), санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Збитки від масштабних лісових пожеж в Херсонській області попередньо оцінюються в більш як 15 млн. грн.

У кримінальній справі вже є свідок і підозрюваний - місцевий житель віком близько 50 років, який працює пастухом і який своїми необережними діями міг сприяти займанню.