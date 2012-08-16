У Дніпродзержинську демонтували ще 15 бігбордів з рекламою опозиції

Про це УНІАН повідомив сам депутат.

За словами В.Купрія, вчора він звернувся до міліції із заявою про демонтаж невідомими 15 бігбордів, які йому належать.

«У ніч на 15 серпня 10 бігбордів, розташованих у різних районах Дніпродзержинська, зникли, а 5 були значно пошкоджені й перекинуті», - зазначив депутат.

За його словами, у 2011 році він придбав рекламні конструкції, на яких безкоштовно розміщувалися політична реклама опозиційних сил та суспільно важлива інформація із критикою влади.

Зокрема, до останнього часу на рекламних конструкціях висіли бігборди Всеукраїнського об'єднання "Свобода" із текстами: "Набридли знущання влади?", "Любиш місто та Україну?", "Не хочеш жити по понятіям?".

Депутат вважає, що до демонтажу його бігбордів причетна влада.

«Я балотуюся у Верховну Раду по 30-му округу, й вони роблять все, щоб на самому початку перегонів мені перешкодити", - заявив В.Купрій.

За його словами, за кілька днів до події йому телефонували із Дніпропетровської облдержадміністрації, повідомивши, що голова ОДА хоче поговорити з ним про бігборди, однак розмова не відбулася.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 серпня у Дніпродзержинську були демонтовані бігборди з фотографією бабусі з котом на руках та підписом «Взнала, що внук голосував за регіони, переписала хату на кота».

15 серпня з'явилася інформація, що автора скандального бігборда у Дніпродзержинську з "бабусею і котом" Максима Голосного оголосили в розшук, а власниця рекламної площі після "серйозної розмови з високопоставленим чиновником" перебуває у реанімації.

Головне управління МВС України в Дніпропетровській області в офіційному повідомленні спростувало звинувачення у політичних переслідуваннях автора бігборда.

У міліції зазначають, що 26 липня відносно М.Голосного було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчим була винесена постанова про притягнення його як обвинуваченого. У зв’язку з тим, що місцезнаходження М.Голосного не було встановлено, 27 липня він був оголошений у розшук.