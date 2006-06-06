Сьогодні в Донецьку вперше відзначається «День російської мови».

Цього дня народний депутат України Борис КОЛЕСНИКОВ, голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК і міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, а також члени обласного відділення Партії регіонів поклали квіти до пам`ятника великому російському поету О.С. Пушкіну, повідомляє «Остров».

«За ініціативою Донецького обласного відділення Партії регіонів було прийняте рішення про проведення Дня російської мови в Донецькій області», - такими словами розпочалося свято.

«Сьогодні вся світова культурна громадськість святкує велику для всіх дату - день народження великого російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна. Я вдячний Донецькій обласній раді за те, що, починаючи з сьогоднішнього дня, ми щороку святкуватимемо День російської мови в Донецькій області», - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Він подякував донецькій молоді і школярам, які рано-вранці прийшли вклонитися великому поету.

Б.КОЛЕСНИКОВ вручив бібліотекам Донецької області подарунок від Партії регіонів - сертифікат на 10 тис. книжок для бібліотек області.

Завершився захід передачею бібліотекам області книжок російською мовою. Їх доставили в багажниках кількох легкових автомобілів із символікою Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня депутати Донецької облради прийняли рішення про проведення 6 червня в регіоні "Дня російської мови".

Це рішення підтримали 95 депутатів, проти проголосували 6 депутатів.