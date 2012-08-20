Лавров пропонує не істерити з приводу Pussy Riot

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.Лавров заявив сьогодні на спільній прес-конференції зі своїм фінським колегою Ерккі Туоміоєю в Москві.

«Судові процедури ніхто не відміняв. Є можливість апеляції і, як я розумію, адвокати дівчат збираються таку апеляцію подати. Давайте не робитимемо якихось поспішних висновків і тим більше влаштовувати якісь істерики із цього приводу», - сказав С.Лавров.

Він підкреслив, що в країнах Заходу також передбачено суворі покарання за святотатство й богохульство в храмах. Так, за словами С.Лаврова, в Німеччині «можуть посадити на строк до 2 років, у Франції – 2 роки, в Австрії – півроку, у Фінляндії – 2 роки».

При цьому С.Лавров зазначив, що в Ізраїлі був випадок, коли чоловік отримав два роки в'язниці за те, що приніс відрубану голову свині на Храмову гору.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot у храмі Христа Спасителя в Москві провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Трьох учасниць групи - Надію Толоконнікову, Марію Альохіну й Катерину Самуцевич - 17 серпня було засуджено до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне за мотивами релігійної ненависті та ворожнечі.