Українських дітей визволили з македонсько-болгарського «полону»

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

"У понеділок після втручання МЗС українському колективу були видані безкоштовні візи, на місце виїхав консул, і в супроводі консула вони рухались по території Болгарії до кордону з Румунією. Сьогодні 5.30 ранку вони перетнули болгарсько-румунський кордон, і у супроводі українського консула вони рухаються до кордону з Україною", - сказав О.Дикусаров.

Він наголосив, що за декілька годин українські діти перетнуть кордон України, МЗС попередив прикордонників, щоб дітям було надано максимальне сприяння.

Як повідомляв УНІАН, 30 українських дітей дві доби стояли в автобусі на кордоні Македонії та Болгарії. Болгарські прикордонники не пропускали їх для транзитного проїзду через Болгарію. Причиною затримки стало неправильне оформлення віз дітей.

Два фольклорних колективи з Ніжина та Києва представляли Україну на міжнародному конкурсі в Македонії.