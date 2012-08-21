Разом з бабусею і котом «під роздачу» потрапили козел, баран і покійник

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

В.Купрій нагадав, що 10 серпня в центрі Дніпродзержинська на рекламній конструкції розміром 9х6 м було розміщено зображення бабусі з котом та надписом «Взнала, що внук голосував за «регіони», переписала хату на кота». Вночі 13 серпня представники комунальних служб заклеїли напис, який стосувався «регіонів», правоохоронні органи розпочали розслідування у зв’язку з начебто порушенням законодавства у сфері реклами. Наступного дня бігборд був заклеєний повністю його власницею, яка зробила це тому, що на постері, за її словами, «було нецензурне слово».

В.Купрій зазначив, що ініціатором розміщення зазначеного плакату був колишній Єлизаветівський сільський голова Максим Голосний, проти якого наразі порушено кримінальну справу, а він сам оголошений у розшук.

В.Купрій розповів, що впродовж останнього року активно співпрацював з М.Голосним у сфері боротьби з незаконними діями влади, зокрема щодо визнання незаконним відсторонення М.Голосного від виконання обов’язків сільського голови. За його словами, за день до розміщення скандального плакату, 9 серпня, вони їхали разом в потязі до Києва для отримання посвідчень кандидатів у народні депутати та обговорювали заходи щодо недопущення перемоги Партії регіонів на виборах до Верховної Ради. В.Купрій погодився у разі необхідності розміщувати на власних бігбордах плакати з антирекламою влади. Цю можливість він обговорив по телефону з керівником своєї прес-служби. Окрім постерів про бабцю та кота, планувалось розмістити зображення козлів з надписом «Пакращєння чекати годі, доки козли на огороді», барана з надписом «Мені кажуть тільки правду, стрижуть чесно та регулярно», кардіограми померлої людини «Голосуй за стабільність» тощо.

В.Купрій розповів, що 13 серпня йому зателефонували та спитали, чи може він поспілкуватись з губернатором Дніпропетровської області з приводу бігбордів, але розмова не відбулась. “Через кілька секунд жіночий голос вибачився та сказав, що питання вирішено. Тобто, 13 серпня, саме в проміжок між 17:40 та 19:15, було вирішено надати вказівку не допустити розповсюдження плакатів про бабцю і кота”, – заявив В.Купрій. Він додав, що в ніч з 14 на 15 серпня невідомі зрізали всі 15 рекламних конструкцій (28 площин), які йому належали. Також він нагадав, що на час знесення на бігбордах (25 постерів з 28) на прохання ВО «Свобода» були розміщені питання «Набридло знущання влади?», «Не хочеш жити по понятіям?» тощо, та заклики до об’єднання.

Депутат міськради заявив, що “в операції з ліквідації бігбордів в різних частинах міста брали участь декілька бригад, які були забезпечені обладнанням, транспортом та групами прикриття”. За його словами, “відомо, що міліція отримала виклик та вислала наряд на принаймні одне місце демонтажу бігборда. Але, зі слів свідків, поспілкувавшись з «супроводжуючими», за кілька хвилин міліціонери поїхали, дозволивши бригаді продовжувати свої справи”.

“Вісім викрадених бігбордів у понівеченому стані були наступного дня знайдені селянами на неогородженій території асфальтного заводу, в с. Єлизаветівка за 10 км від Дніпродзержинська. Один з цих бігбордів мав розмір 6х5 метрів та перевозився через все місто, займаючи 2 смуги руху. Ані нічний демонтаж металоконструкцій, ані негабаритні перевезення не привернули уваги правоохоронців. Сторож заводу, який бачив злочинців, зник до приїзду міліції. Інформації про порушення кримінальної справи за даним фактом досі немає”, – заявив В.Купрій.