Підозрюваний у замаху на Путіна просить надати йому притулок в Україні

Про це сьогодні повідомили у Представництві Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Києві, передає ІТАР-ТАСС.

За даними Представництва, "Осмаєв звернувся до властей України з проханням про надання йому притулку". У зв'язку з цим доти, поки його прохання не буде розглянуто Міграційною службою, міжнародне законодавство не дозволяє екстрадицію.

Як повідомлялося раніше, рішення про видачу А.Осмаєва Росії було прийнято 14 серпня - відповідну постанову виніс Апеляційний суд Одеської області, відхиливши скаргу підозрюваного. Україна за рекомендацією Європейського суду з прав людини припинила процес екстрадиції А.Осмаєва до Росії. Зокрема, за словами прес-секретаря Генпрокуратури України Маргарити Велькової, "захист Осмаєва звернувся зі скаргою до Європейського суду на рішення Апеляційного суду Одеської області, який ухвалив видати підозрюваного Росії". У зв'язку з цим Європейський суд запитав у України документи у даній справі, а на час їх розгляду рекомендував припинити процес екстрадиції.