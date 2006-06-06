Для Ющенка ситуація з Тимошенко ”не легка, але і не фатальна”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне провести ще один раунд переговорів з силами коаліції для досягнення домовленості відносно кандидатур прем’єр-міністра і голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Що стосується амбіцій – очевидно, це саме складне питання. Із тих заявок, які сьогодні є – СПУ пропонує Олександра МОРОЗА на голову Верховної Ради, БЮТ пропонує Юлію ТИМОШЕНКО на прем’єр-міністра. Я не скажу, що це легка вхідна позиція полеміки для дискусії, хоча також скажу, що вона не є фатальною. Але нам треба пройти, мабуть, ще один раунд переговорів, щоб сформулювати позицію про наші домовленості відносно прем’єр-міністра і голови Верховної Ради», - сказав, зокрема, В.ЮЩЕНКО.

При цьому він пообіцяв, що зі свого буде проводити ці переговори чесно, відкрито, без некоректних заготовок. Також В.ЮЩЕНКО підкреслив, що повага до результатів парламентських виборів означає демонстрацію поваги до самих виборців.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на сьогодні в нього запланована зустріч з лідерами політичних сил – учасниками майбутньої коаліції. В цьому контексті позитивно відзначивши наявність єдиного документу – проекту коаліційної угоди, - Президент сказав, що зараз залишилося «чи саме легке, чи саме важке – формування зон впливу, розподіл портфелів, розподіл міністерств, комітетів і комісій Верховної Ради».

Водночас що стосується вже узгоджених позицій Президент зазначив, що його тішить те, що в ідеологічному плані – плані пріоритетів і визначених цілей – політичне порозуміння досягнуте, а з приводу тих кількох питань, які поки не є врегульованими, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання на сьогоднішню зустріч з лідерами політичних сил.

«При останній зустрічі у мене склалося враження, що сторони підуть на такий тип формулювання політики, який я пропоную, і в ідеологічній площині документу (коаліційної угоди – УНІАН) я не чекаю якоїсь важкої розмови», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня лідери блоку «Наша Україна», БЮТ і СПУ домовились підготувати коаліційну угоду до 7 червня.

5 червня керівник юридичного департаменту “Нашої України”, народний депутат Роман ЗВАРИЧ повідомив, що робоча група завершила роботу над проектом коаліційної угоди в рамках переговорного процесу щодо утворення коаліції. За його словами, текстові формулювання проекту приблизно на 95% погоджені, натомість залишаються непогодженими деякі принципові позиції. “Тепер процес переходить на новий рівень – консультацій і узгоджень на рівні лідерів окремих політичних сил”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.