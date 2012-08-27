Третьяков вже шукає союзників по майбутньому парламенту

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам «Газети київської».

«Я зроблю все можливе, щоб реванш демократичних сил відбувся і ми повернули Україну на демократичний шлях розвитку», - заявив Третьяков.

Політик підкреслив, що не планує працювати одноосібно. «Таких як я опозиціонерів, яким не знайшлося місця в списках Об'єднаної опозиції, досить багато. І ми вже зараз домовляємося про майбутню роботу в парламенті. Природно, ми будемо співпрацювати з Об'єднаною опозицією і партією «УДАР», оскільки наші політичні погляди досить близькі. Ніколи себе «вовком-одинаком» не вважав», зазначив він.

Так само Третьяков заявив, що ніколи не зраджував своїм політичним принципам і, тому в команді нинішньої влади його не буде ні за яких обставин.

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується на вибори в парламент шляхом самовисування у столичному мажоритарному окрузі № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.