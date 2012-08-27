Попов заговорив про відкриття російськомовних шкіл у Києві

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов не виключає відкриття у столиці російськомовних навчальних закладів, якщо надійдуть відповідні ініціативи від жителів Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Так, на запитання, чи є заявки від киян з проханням відкрити російськомовні школи чи дитсадки, а також, чи є плани міської влади щодо введення в експлуатацію таких навчальних закладів, О.Попов відповів: «Немає активних дій з боку киян. Є пропозиція однієї бізнес-структури, яка хоче побудувати навчальний заклад, де буде викладання російською. Українською, безумовно, також, але все ж акцент буде на російську мову. Це Деснянський район. Зараз іде проектування, і думаю, наступного року розпочнеться будівництво. Більше ніяких активних дій у цьому напрямку не було».

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О.Попов уточнив, що це проект будівництва російськомовної гімназії, щодо якого до голови КМДА раніше звертався міністр освіти та науки Дмитро Табачник.

Він наголосив, що взагалі такий підхід стосується не лише російської мови, а й будь-яких інших мов. «Є ініціатива – є реакція влади. Якщо немає ініціативи, то про що може йти мова? Якщо є попит, влада буде робити все, щоб його задовольнити. Не важливо, якої мови це стосується», - сказав голова КМДА.