Табачник: в Україні всі школи українські

Таку думку під час брифінгу в Харкові, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про вплив мовного закону на шкільні навчальні програми, висловив міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

«Це безумовно вплине на навчальні програми тільки в одному напрямку: це дасть можливість учителям більше зосередитись на якості освіти. Для всіх шкіл лишається державний стандарт – українська мова та література обов’язково, скрізь буде тестування, перехідні екзамени. Нічого нового немає», - сказав Д.Табачник.

Він підкреслив, що вже два роки школи замовляють підручники тією мовою, якою реально ведеться викладання.

«Два роки тому я заборонив ґвалтувати і силувати шкільні колективи і нав’язувати підручники не тією мовою, якою реально відбувається процес викладання. Зауважу, що в Україні всі школи з усіма мовами викладання – українські школи, бо вони фінансуються з бюджету територіальних громад України. Тобто українська школа зі словацькою мовою викладання, українська школа з угорською мовою викладання, українська школа з російською мовою. Я сказав, що треба просто робити так, як хочуть учителі. Другий рік поспіль у нас всі школи замовляють підручники згідно державному замовленню тією мовою, якою реально ведеться викладання», - сказав Д.Табачник.

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За словами міністра освіти, на цей час надруковано понад 2 млн шкільних підручників мовами національних меншин, переважна більшість із них – російською.

Як повідомляв УНІАН, раніше Д.Табачник запевняв, що при необхідності школярі будуть забезпечені підручниками мовами національних меншин.