Азаров: Доля угоди про асоціацію - в руках Євросоюзу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у Броварах Київської області.

За словами М.Азарова, текст угоди парафовано, він фактично готовий до підписання.

«Угода парафована. А що означає парафування? Що вона готова, вивірена кожна сторінка угоди. Тепер справа за Європейським Союзом. Питання не до мене, а до Євросоюзу, коли ЄС має намір провести процедуру ратифікації цієї угоди», - сказав М.Азаров.