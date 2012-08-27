Мер Сум подумує «начистити табло» кандидату Волкову

«Кандидат політичних наук! Це вам не хухри-мухри. Та ще «самовисуванець» / «самозасуванець»! А нікому це українське слово не нагадує російське - засранець? По-моєму, саме те. Ну що мені ось з ним робити? Може, поки ліва рука зайнята, правою табло начистити?», - так прокоментував сумський мер на своїй сторінці в мережі Facebook думку про нього О. Волкова.

На згаданій прес-конференції О. Волков на запитання журналіста: «Як ви реагуєте на не завжди коректні «стьоби» у Facebook на Вашу адресу з боку Г. Мінаєва?», відповів: «Я ніяк не реагую, тому що я не зустрічаюся (з Мінаєвим – УНІАН), не читаю його, і не вважаю за доцільне проводити з такою людиною якісь бесіди чи розмови, тому що він зрадив свого виборця. Для мене це – крапка! Він каже комусь: «Ви мені не пара, щоб сперечатися з вами, мені б з Волковим позмагатися. Хай він (Мінаєв) змагається тихо сам з собою».