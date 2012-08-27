ДПтСУ: Луценко відмовився від обстеження за межами СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, минулого четверга (23 серпня) в Київському СІЗО комісією фахівців МОЗ та ДПтС України було здійснено черговий медичний огляд Ю.Луценка.

«Під час огляду Ю.Луценка лікарі у своїх висновках констатували, що результати проведених пацієнту аналізів знаходяться у межах фізіологічної норми.

Крім того, лікарі зазначили, що засуджений протягом останнього місяця рекомендованого йому лікування не дотримувався.

У зв’язку з цим для розроблення подальших рекомендацій лікарі запропонували Ю.Луценку пройти додаткове інструментальне обстеження за межами СІЗО. Однак він не погодився на це, про що подав керівництву установи відповідну письмову заяву», - сказано у повідомленні ДПтС.

На момент медогляду стан здоров’я Ю.Луценка лікарями оцінювався як задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка.

Раніше, 27 лютого 2012 року, Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдану шкоду) за заволодіння державним майном та перевищення службових повноважень. 16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним цей вирок, винесений Ю.Луценку.