Ющенко: Тимошенко зрадили кочубеї

«Суд, безумовно, був політичний, і він породив більше запитань, аніж відповідей. Газові угоди, безперечно – кримінальні», - констатував Віктор Ющенко під час перебування на Івано-Франківщині.

Водночас, екс-президент вважає, що «відповідь на звільнення Тимошенко може дати лише демократія».

«Тимошенко сиділа при Кучмі, сидить при Януковичу. При Ющенку Тимошенко двічі була прем’єр-міністром... Робіть висновки самі, хто її зрадив. Не в Ющенку проблема. Велика проблема у зрадниках і «тушках», яких Тимошенко привела до влади. Кочубеї її зрадили, - сказав лідер «Нашої України».