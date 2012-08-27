Ющенко: Тимошенко зрадили кочубеї
22:37, 27 серпня 2012Політика
2392 0
Екс-президент України Віктор Ющенко вважає, що колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко отримала вирок «політичного суду за газові угоди, які мали кримінальний характер».
Ющенко каже, що не зраджував Тимошенко
«Суд, безумовно, був політичний, і він породив більше запитань, аніж відповідей. Газові угоди, безперечно – кримінальні», - констатував Віктор Ющенко під час перебування на Івано-Франківщині.
Водночас, екс-президент вважає, що «відповідь на звільнення Тимошенко може дати лише демократія».
«Тимошенко сиділа при Кучмі, сидить при Януковичу. При Ющенку Тимошенко двічі була прем’єр-міністром... Робіть висновки самі, хто її зрадив. Не в Ющенку проблема. Велика проблема у зрадниках і «тушках», яких Тимошенко привела до влади. Кочубеї її зрадили, - сказав лідер «Нашої України».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter