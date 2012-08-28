Представник України у ЄСПЛ стверджує, що Тимошенко було заарештовано законно

Про це він заявив сьогодні у ЄСПЛ, який розпочав розгляд справи Ю.Тимошенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, як зазначається в повідомленні, Н.Кульчицький «повністю спростував усі звинувачення проти режиму Віктора Януковича та наголосив, що Юлію Тимошенко було заарештовано законно, її права не порушувалися, їй надавалася медична допомога, а "усі висновки європейських інституцій, політиків та експертів носять загальний характер" та не можуть бути взяті до уваги».

Наразі слово має захисник Ю.Тимошенко Валентина Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, Європейський суд з прав людини сьогодні проводить публічні слухання справи "Тимошенко проти України". Після публічних слухань суд продовжить свою роботу у закритому режимі, а рішення буде оголошено на більш пізньому етапі.

Ю.Тимошенко поскаржилася у Європейський суд з прав людини на порушення статті 3 (нелюдське поводження), статті 5 (незаконний арешт), статті 18 (політичні мотиви переслідування) та статті 8 (право на приватне життя) Європейської конвенції з прав людини під час судового розгляду у суді першої інстанції "газової справи».

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.