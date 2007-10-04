У ЦВК сказали, чому не надходять відомості з Криму

Центральна виборча комісія не може одержати дані про голосування з 21 виборчої дільниці на території округу №1 у Криму через проведення повторного підрахунку голосів на деяких дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

«В територіальному виборчому окрузі №1 в АРК дійсно проводиться повторний підрахунок голосів, тому відомості не поступають», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Заступник голови ЦВК нагадала, що відповідно до закону, повторний підрахунок голосів проводиться у разі неможливості встановлення реальних результатів голосування без повторного підрахунку або у разі наявності в протоколах друкарських помилок.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА уточнила, що 0,07% протоколів, що залишилися, це відомості з 21 виборчої дільниці.

«Це не така велика кількість протоколів, тому відразу після надходження протоколу окружної виборчої комісії буде завершено процес підбиття підсумків голосування», - припустила вона.