Третьяков закликав конкурентів відмовитися від «чорних технологій»

Коментуючи появу цієї агітпродукції, Третьяков заявив про те, що підтримує позицію партії «УДАР», яка закликала опозицію не порушувати принцип взаємного непоборення. «Я абсолютно впевнений, що об'єднана опозиція не буде вдаватися до маніпулятивних технологій, а даний випадок - не більш ніж прикре непорозуміння і виключення з правил, яке надалі не повториться», - заявив Олександр Третьяков.

«Демократичні сили програли в свій час саме тому, що дозволили розбіжностям взяти гору над здоровим глуздом, - вважає Олександр Третьяков. - Використання чорних технологій опозиційними кандидатами працює на інтереси влади. Я закликаю хорошого професійного журналіста Ар'єва більше не застосовувати таких методів. Вважаю, що люди повинні самі визначити, хто буде переможцем в цих змаганнях. А той, хто стає на шлях маніпулятивних технологій, веде себе до самознищення ».

На думку Олександра Третьякова, демократичні сили повинні продемонструвати націленість на конструктив і єдність, щоб захистити отриманий результат на виборах 28 жовтня.

218-ий мажоритарний округ столиці об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.