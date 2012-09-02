Завтра ВАСУ вирішить, чи бути прізвищам Тимошенко і Луценка у бюлетенях

У понеділок, 3 вересня, Вищий адміністративний суд (вул. Московська, 8) розгляне позов на дії Центральної виборчої комісії щодо рішення про невключення у виборчий бюлетень прізвищ кандидатів у народні депутати від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», засідання суду розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня ЦВК затвердила текст і форму виборчого бюлетеня для голосування в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на парламентських виборах.

У виборчому бюлетені будуть вказані прізвища та імена перших п'яти кандидатів у депутати, висунутих на партійних з'їздах.

Ю.Тимошенко за рішенням передвиборчого з'їзду очолила партійний список «Батьківщини», а Ю.Луценко у цьому списку зайняв п'яте місце. Водночас ЦВК відмовила їм у реєстрації кандидатами в народні депутати через судимість.

Заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що у тексті виборчого бюлетеню у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі не буде прізвищ Ю.Тимошенко і Ю.Луценка, оскільки вони не зареєстровані кандидатами у народні депутати.

30 серпня один із лідерів Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що «Батьківщина» оскаржить відмову ЦВК включити до виборчого бюлетеню прізвища Ю.Тимошенко та Ю.Луценка.