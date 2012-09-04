Засідання ВР закрили, бо не узгодили порядок денний

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 316 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови ВР ухвалила рішення 4-5 вересня працювати в комітетах, а 6 вересня відбудеться пленарне засідання.

Голова ВР Володимир Литвин пояснив необхідність ухвалення даного рішення тим, що остаточно не узгоджений порядок денний на сьогодні і на завтра.