Засідання ВР закрили, бо не узгодили порядок денний
10:30, 04 вересня 2012Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову про внесення змін до календарного плану одинадцятої сесії парламенту шостого скликання.
Депутати вирішили, що на сьогодні й того досить
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 316 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Відповідно до постанови ВР ухвалила рішення 4-5 вересня працювати в комітетах, а 6 вересня відбудеться пленарне засідання.
Голова ВР Володимир Литвин пояснив необхідність ухвалення даного рішення тим, що остаточно не узгоджений порядок денний на сьогодні і на завтра.
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