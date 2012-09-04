Засідання ВР закрили, бо не узгодили порядок денний

10:30, 04 вересня 2012
Політика
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Верховна Рада України ухвалила постанову про внесення змін до календарного плану одинадцятої сесії парламенту шостого скликання.

Верховна Рада

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 316 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови ВР ухвалила рішення 4-5 вересня працювати в комітетах, а 6 вересня відбудеться пленарне засідання.

Голова ВР Володимир Литвин пояснив необхідність ухвалення даного рішення тим, що остаточно не узгоджений порядок денний на сьогодні і на завтра.

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