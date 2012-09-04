Долар на міжбанку далі росте
11:47, 04 вересня 2012Політика
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У вівторок, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися збільшенням котирувань – 8,1370/8,1430 грн/дол.
Долар росте
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2528/32, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2680/10,2770.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар збільшилися – 1,2618/20 (понеділок - 1,2579/81).
У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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