«Язык» став регіональним ще в одній області

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення цього рішення проголосували 74 депутати, "проти" - 8. Обговорення питання тривало приблизно годину.

У попередньому порядку денному 11-ї сесії облради питання «Про реалізацію вимог Закону України «Про засади державної мовної політики» в Миколаївській області» значилося п'ятим за рахунком. Проте напередодні сесії під час обговорення порядку депутати зазначили, що будуть мітинги, тому питання треба розглядати одним з перших.

Голова Миколаївської облради Ігор Дятлов під час обговорення рішення про надання російській мові статусу регіональної сказав, що з 2006 року обласна адміністрація одержала 2 тис. 100 заяв, з яких 600 були написані російською мовою.

«Питання не в грошах. Гроші на папір ми знайдемо! Ухвалення цього рішення – аж ніяк не крах бюджетної системи, як говорять деякі політичні сили. Tе, що люди з різних політсил приходять до нас не з гаслами, а з шашками – не робить нас мирними, а тільки вносить «смуту». Думаю, що ми ухвалимо рішення, і знайдемо консенсус», - заявив І.Дятлов.

Водночас, за словами депутатів, про те, у скільки реалізація положення закону про мову обійдеться Миколаївському обласному бюджету, поки що невідомо.

Губернатор Микола Круглов зазначив, що "прийнятий закон – рамковий. А рішення про обсяги грошей ухвалюватиметься тоді, коли він буде затверджений остаточно".

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня сесія Миколаївської міської ради ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної в м. Миколаєві. Перед мерією також відбулися два мітинги тих самих політичних сил. У ряди пікетників було кинуто димову шашку.