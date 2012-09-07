Круглий стіл на тему: «Закон про вибори депутатів України - крок до демократії?»
11 вересня (вівторок) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ - КРОК ДО ДЕМОКРАТІЇ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Оцінка українського виборчого законодавства з точки зору європейських правових стандартів.
2. Чи потрібно вносити зміни в закон про вибори народних депутатів?
3. Чи можуть ЗМІ впливати на хід політичних кампаній і оцінку результатів виборів? Європейський досвід.
4. Схожість і відмінності в підходах оцінки ходу виборчих кампаній і оскарження результатів виборів в Україні та ЄС.
Учасники круглого столу:
1. Кароліна фон Галль, професор Інституту східного права Університету міста Кельн (Німеччина)
2. Урсула Кох-Лаугвіц, директор фонду ім. Фрідріха Еберта
3. Віра Крат, юрист, експерт з виборчого законодавства, юридична компанія «Правовий консалтинг і практика»
4. Владислав Забарський, народний депутат України
5. Олександр Боярчук, голова правління міжнародної правозахисної громадської організації «Континент»
6. Віктор Гіренко, юрист, експерт з виборчого законодавства
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4