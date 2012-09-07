11 вересня (вівторок) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ - КРОК ДО ДЕМОКРАТІЇ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Оцінка українського виборчого законодавства з точки зору європейських правових стандартів.

2. Чи потрібно вносити зміни в закон про вибори народних депутатів?

3. Чи можуть ЗМІ впливати на хід політичних кампаній і оцінку результатів виборів? Європейський досвід.

4. Схожість і відмінності в підходах оцінки ходу виборчих кампаній і оскарження результатів виборів в Україні та ЄС.

Учасники круглого столу:

1. Кароліна фон Галль, професор Інституту східного права Університету міста Кельн (Німеччина)

2. Урсула Кох-Лаугвіц, директор фонду ім. Фрідріха Еберта

3. Віра Крат, юрист, експерт з виборчого законодавства, юридична компанія «Правовий консалтинг і практика»

4. Владислав Забарський, народний депутат України

5. Олександр Боярчук, голова правління міжнародної правозахисної громадської організації «Континент»

6. Віктор Гіренко, юрист, експерт з виборчого законодавства

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4