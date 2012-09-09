Янукович оцінив удар Кличка
13:00, 09 вересня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав чемпіона світу за версією WBС у суперважкій вазі Віталія Кличка з перемогою в поєдинку з німецьким боксером Мануелем Чарром.
Янукович привітав Кличка з перемогою
У вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, йдеться: «Надзвичайно приємно, що Ви гідно захистили чемпіонський титул, продемонструвавши майстерність та індивідуальний стиль у двобої з високорейтинговим суперником».
В.Янукович побажав В.Кличку міцного здоров'я, сімейного щастя та нових перемог.
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