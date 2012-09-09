Янукович оцінив удар Кличка

У вітанні, текст якого розміщено на сайті Президента, йдеться: «Надзвичайно приємно, що Ви гідно захистили чемпіонський титул, продемонструвавши майстерність та індивідуальний стиль у двобої з високорейтинговим суперником».

В.Янукович побажав В.Кличку міцного здоров'я, сімейного щастя та нових перемог.