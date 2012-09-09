Міліція каже, що під Українським домом не громили голодуючих, а «прибирали сміття»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні вранці до місця акції прибули представники комунальних служб, щоб прибрати сміття.

Учасники акції, у свою чергу, викликали міліцію, вважаючи, що проти них чиняться якісь протиправні дії, наголосили у ВЗГ.

За інформацією прес-служби Української народної партії, сьогодні о 6.00 біля Українського дому з’явилися невідомі люди в жилетах комунальників і без пред’явлення документів вчинили погром в таборі голодуючих.

Пікетувальникам – голодуючі та інформаційний пост київської організації УНП - вдалося відстояти частину майна, решта була вивезена у невідомому напрямку. Захищаючись від нападу, двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Під час подій, працівники міліції були відсутні, а приїхали пізніше, близько 7.00, склали акти та прийняли заяви від постраждалих.

Як повідомили у столичній УНП, «за декілька годин до нападу, о 2-й ночі, біля пікету в районі Українського дому з’явилося двоє чоловіків, один з яких пред’явив документ помічника голови Подільської райдержадміністрації Києва і, погрожуючи, вимагав від пікетувальників «забиратися геть». При цьому вони зривали прапори, перекидали парасольки, інформаційні стенди. Працівники міліції були відсутні. Втім, пікетувальникам вдалося захиститися самостійно».