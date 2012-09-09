Конгрес США підготував два варіанти «закону Магнітського»

Як передає Reuters, про це повідомила держсекретар США Хіларі Клінтон на підсумковій прес-конференції саміту АТЕС у Владивостоку.

Х.Клінтон підкреслила, що конгресмени уважно стежать за розслідуванням загибелі Сергія Магнітського і вважають за необхідне підтримувати тему дотримання прав людини в Росії. Держсекретар США також пояснила, що американський уряд і адміністрація президента Барака Обами вже зробили «важливі дії, щоб ніхто з тих, хто якимось чином пов'язаний із справою Магнітського, не міг би приїхати до США».

Коли проекти конгресменів будуть розглянуті, держсекретар США не уточнила. Проте вона висловила надію, що поправка Джексона-Веника, зі скасуванням якої пов'язують ухвалення «закону Магнітського», буде скасовано у вересні 2012 року. На початку серпня Конгрес США відклав розгляд обох проектів до завершення канікул, які тривають протягом п'яти тижнів.

Поправка Джексона-Веника була прийнята в 1974 році через те, що СРСР порушував права людини на еміграцію. Її скасування ухвалив Фінансовий комітет Сенату США і Бюджетний комітет Конгресу, при цьому останній рекомендував згадати в законі про відміну поправки «закон Магнітського».

Юрист фонду Hermitage Capital С.Магнітський загинув в московському СІЗО в 2009 році. На думку його родичів і колег, його арешт і смерть були пов'язані з тим, що він розкрив розкрадання 5,4 мільярда рублів з бюджету. До розкрадання, вважав юрист, були причетні співробітники російських силових структур. У квітні 2010 року сенатор Бенджамін Кардін запропонував обмежити в'їзд до США 60 чиновникам, суддям, зокрема високопосадовим співробітникам МВС, ФСБ, Генпрокуратури, які підозрюються в причетності до смерті С.Магнітського. Складений ним список повинен стати частиною «закону Магнітського».

9 вересня Х.Клінтон також торкнулася Сирії, зауваживши, що розбіжності з цього питання між США та Росією «можуть зберегтися».

Як зазначає Lenta.ru, президент РФ Володимир Путін, у свою чергу, заявив, що за підсумками зустрічі з Х.Клінтон не було досягнуто ніяких домовленостей, хоча бесіда, на якій обговорили у тому числі і «проблемні гарячі точки на Близькому Сході», була «конструктивною і дуже діловою».